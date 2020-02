Calciomercato Milan, Biglia gioca poco ed è scontento: partenza in estate

Calciomercato Milan: Biglia, partenza ormai certa

Calcio Mercato Milan Biglia | Una stagione parecchio altalenante per il Milan, che perde il derby e compromette il suo umore in vista delle prossime partite. La dirigenza ovviamente pensa anche al mercato, e ragiona su come risolvere alcune faccende interne, tra rinnovi e cessioni. Chiaro che in estate si possa arrivare ad una mini rivoluzione, con qualche volto nuovo in entrata, e qualche esubero che con ogni probabilità lascerà Milano. Tra questi c’è senza dubbio anche Lucas Biglia, impiegato pochissimo in questa stagione, e di certo non felicissimo della sua esperienza in rossonero.

Il centrocampista argentino sembra essere fuori dai piani, e in estate è sempre più certa la sua partenza. Una destinazione è ancora da trovare, ma da qui ai prossimi mesi ci saranno delle novità importanti. Questo quanto riportato da cm.com.

News Milan: dove andrà Biglia?

Biglia sta vivendo probabilmente il suo momento più negativo e difficoltoso in carriera. Dopo la bella parentesi alla Lazio, l’argentino non è mai riuscito ad imporsi appieno nelle gerarchie del Milan, e ad oggi è considerato come un oggetto misterioso. La permanenza è da escludere, ora si andrà a caccia di qualche pretendente interessata. Si è parlato di due squadre di Premier, i dettagli.