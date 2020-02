Calciomercato Milan: Bakayoko vuole tornare

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: Bakayoko ha nostalgia d’Italia

Ultime Milan, Bakayoko pronto al ritorno. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista francese, che con Rino Gattuso si era guadagnato sempre più spazio durante lo scorso campionato, potrebbe, o meglio, vorrebbe, tornare in rossonero.

Tiémoué Bakayoko ha voglia di tornare a vestire la maglia del Diavolo, con cui la passata stagione aveva fatto benissimo soprattutto nel finale. Bakayoko quest’anno aveva deciso di tornare a vestire la casacca Monaco ma il suo cartellino continua ad essere di proprietà del Chelsea. In attesa di capire come si concluderà l’attuale stagione, la dirigenza rossonera ha già iniziato le riflessioni sul futuro.

Con il cambio di modulo, e l’arretramento di Kessiè sulla linea dei due mediani bassi davanti la difesa, le qualità di interditore del calciatore farebbero ora comodo ai rossoneri. Soprattutto se in estate il Milan riuscisse a cedere Frank Kessiè, infatti, Bennacer avrebbe bisogno di un nuovo compagno di reparto. Per questo, chissà se Bakayoko tornerà a far parte della rosa del Diavolo.

Ultime Milan: quanto costa Bakayoko?

Il problema ad oggi resta il costo dell’operazione. Il centrocampista francese, infatti, era stato pagato tre stagioni fa a peso d’oro dagli inglesi. Ma il vero problema per il Milan sarebbe il costo dello stipendio. In occasione del passaggio al Milan, infatti, parte di questo fu pagato dallo stesso club inglese. A Londra il giocatore percepiva circa 6,5 milioni annui. Una cifra esorbitante per le nuove linee guida del mercato targato Elliot.