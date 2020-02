Calciomercato Juventus, Szczesny rinnova fino al 2024 (UFFICIALE)

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha firmato il rinnovo del proprio impegno contrattuale con la Vecchia Signora fino al 2024.

Mercato Juve, arriva la firma di Szczesny

Dopo mesi e mesi di trattative, alla fine il sì è stato messo nero su bianco: il portiere polacco ha deciso di continuare il proprio impegno coi bianconeri. Dal canto suo, la dirigenza non ha avuto dubbi nel confermare un estremo difensore che ha la maggior percentuale di partite in cui ha tenuto la porta inviolata (clean sheet) rapporto ai match disputati: il 46% (28 su 61). In questi anni ha incassato in media 0.7 gol a partita in Serie A, il rapporto più basso tenendo conto dei portieri con almeno cinque presenze. Ecco il testo del comunicato: “La Juventus annuncia il rinnovo del contratto di Wojciech Szczesny, che vestirà la nostra maglia fino al 2024”.

I dettagli dell’accordo

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il portiere polacco ha ricevuto anche un cospicuo aumento di stipendio per i prossimi 4 anni, passando da un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti a stagione ad uno di quasi 7 milioni annuali.

I rumour di calciomercato non si placano

Sarà un caso che l’annuncio si arrivato proprio in questi giorni visto che l’accordo era già nell’aria, o forse no: fatto sta che i media nazionali ed esteri continuano a riportare la notizia che Paratici sia ancora interessato all’ingaggio di un altro portiere.