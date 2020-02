Calciomercato Juventus: Guardiola in estate! Agnelli a lavoro per convincerlo

Calciomercato Juventus Guardiola | Non è un periodo facile per Maurizio Sarri alla Juventus. L’allenatore italiano è finito nell’occhio del ciclone dopo le ultime dichiarazioni dopo la sconfitta di Napoli (dove ha fatto una battuta sui rigori concessi alla Juve in passato) e dopo la sconfitta di Verona. Inoltre, non va dimenticata la sconfitta in Supercoppa con la Lazio di dicembre, ora il club bianconero si trova inseguito da Inter e la Lazio in campionato. Intanto, Paratici e Agnelli nelle ultime ore di ieri sono stati beccati a cena proprio con Sarri per capire quale potrà essere il futuro. Per il prossimo anno spuntano fuori nuove voci riguardo un clamoroso approdo di Guardiola alla Juventus. Già lo scorso anno, dopo l’addio di Allegri, Sarri era con Guardiola tra i favoriti per arrivare sulla panchina bianconera.

Calciomercato Juventus, Guardiola in panchina per il prossimo anno

Pep Guardiola è arrivato nel 2016 al Manchester City con l’obiettivo di vincere. Vinta la Premier League, l’allenatore punta ad alzare con i Cityzens la Champions. Lo scorso anno è stato accostato alla Juve, ma l’allenatore non ha smentito o confermato mai le voci. Quest’anno, però, la cosa potrebbe cambiare. L’era di Guardiola al City sembra sempre più andare verso la fine e la Juventus, visti i risultati di Sarri, potrebbe decidere già di cambiare dopo solo un anno. Una strada spianata per Guardiola che si troverebbe con il lavoro anticipato di un anno visto il gioco di Sarri. Secondo il noto quotidiano inglese Sun i bianconeri sono al lavoro per cercare di convincere Guardiola a trasferirsi a Torino quando lascerà il Manchester City. Il contratto dell’allenatore scadrà nel 2021, ma potrebbe liberarsi anche già in estate. Andrea Agnelli pensa che Guardiola vorrà venire in Italia quando se ne andrà dall’Inghilterra. Il presidente continua a mostrare forte interesse per Guardiola e farà tutto ciò che è in suo potere per far sì che sia possibile.