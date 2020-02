Calciomercato Inter, Vecino decisivo e ritrovato: cambia il suo futuro

Calciomercato Inter: Vecino può restare

Calcio Mercato Inter Vecino | Una vittoria decisiva, pesante ed insperata quella nel derby dell’Inter, sotto 0-2 a fine primo tempo, e vittorioso per 4-2 nei minuti finali. Un successo che può svoltare una stagione, sia per la squadra in generale, che per qualche singolo. E’ il caso di Vecino, probabilmente il migliore in campo nella sfida di ieri sera, e valore aggiunto ritrovato al servizio di Conte. Il centrocampista uruguaiano era stato dato per sicuro partente in questa sessione invernale, ma alla fine, si è optato per la permanenza, scelta saggia e che a fine stagione può essere riconfermata. L’Inter adesso ha un uomo in più, ritrovato e decisivo, proprio come era stato l’anno scorso e due anni fa. Due zampate nella storia, quelle contro la Lazio e contro il Tottenham in Champions League, oggi come allora.

fonte cm.it

News Inter: Vecino riconfermato, ma occhio alle avance

Vecino è sempre più diretto verso la permanenza all’Inter anche a fine campionato, ma non è detto che da qui in avanti non possano esserci ulteriori colpi di scena. A gennaio ci sono stati molti contatti infatti, sia di squadre italiane che non, e chissà che le avance non possano ripresentarsi nei prossimi mesi. Due big ci hanno provato, potrebbero tornare.