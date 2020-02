Calciomercato Inter: Mertens a parametro zero, biennale da 10 milioni

Calciomercato Inter: Mertens a parametro zero, ci sono anche Roma e Juve

Mercato Inter Mertens | Dries Mertens, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, scenderà in campo in Inter-Napoli di Coppa Italia. Il calciatore in scadenza di contratto il prossimo giugno con gli azzurri, potrebbe lasciar Napoli e restare in Serie A, proprio all’Inter. Su Mertens non c’è soltanto l’Inter, anzi. Roma e Juventus continuano a monitorare la situazione, il belga resta uno degli obiettivi principali dei club di Serie A. I giallorossi aspettano di capire la situazione legata al suo rinnovo con il Napoli. Stesso discorso per la Juve. Secondo quanto riportato da Don Balon la prossima squadra di Dries Mertens sarà la Juventus di Maurizio Sarri, che vorrebbe tornare ad avere a disposizione uno dei suoi punti forti del Sarrismo ai tempi del Napoli.

Calciomercato Inter: Merten, biennale da 10 milioni

Continuano i discorsi con il Napoli per un rinnovo di contratto che ancora non è arrivato per Dries Mertens. Distanza economica tra le parti, con gli altri club pronti a fiondarsi sul belga. Il calciatore per rinnovare ha chiesto 5,5 milioni di euro all’anno per le prossime due stagioni. De Laurentiis fermo sulla propria posizione e non andrà oltre i 4 milioni a stagione, più 1 di bonus, per i prossimi 2 anni che sono già stati offerti. Intanto, continuano i contatti con l’Inter che sarebbe pronta ad offrire circa 10 milioni di ingaggio in due anni.