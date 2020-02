Calciomercato Inter, Kumbulla si complica: concorrenza Borussia

Calciomercato Inter: anche il Borussia su Kumbulla

Calcio Mercato Inter Kumbulla | Un mercato davvero molto intenso quello di Serie A, dove le principali big del campionato continuano a muoversi in vista dell’estate. L’Inter è scatenata, e in queste ultime settimane ha portato avanti varie operazioni di mercato, andando ad effettuare sondaggi anche in prospettiva. Nel mirino diversi profili, molti di questi giovani e di talento, come ad esempio Kumbulla. Il giovanissimo difensore albanese sta stupendo tutti con la maglia del Verona, e sotto la guida di Juric è riuscito a guadagnarsi gli interessi da parte di tantissime big italiane e non.

I nerazzurri sanno bene delle prospettive del ragazzo, e pare che Ausilio e Marotta si siano già mossi a riguardo. Oggi però è arrivata una notizia piuttosto importante e beffarda: pare che sul giocatore si sia aggiunta un’altra squadra, ovvero il Borussia Dortmund. Stando a quanto riportato da Kicker, il club tedesco sembra parecchio interessato, a fine stagione non è escluso un assalto.

Inter-Kumbulla: Juventus vero ostacolo?

Il Borussia ci proverà per Kumbulla, ma l’Inter in questi giorni appare più preoccupata per i vari assalti italiani, in particolare quello della Juventus. Paratici è convinto dell’investimento, e da poco ha pensato ad una strategia. Ecco la notizia riportata dalla nostra redazione.