Calciomercato Inter, ecco Chong: il talento olandese è un obiettivo dei nerazzurri

Calciomercato Inter – Chong | Non ha voglia di fermarsi per il calciomercato sull'asse Premier League-Serie A, la società dell'Inter. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta continua a tenere i contatti con l'agente di Tahith Chong, Mohamed Sinouh. Al centro delle discussioni ci sarebbe proprio il giovanissimo laterale olandese del Manchester United, un vero e proprio colpo a zero da piazzare al margine della stagione. Il suo contratto è in scadenza con il club inglese e Marotta vuole prepararsi, con la coordinazione di Ausilio, ad un colpo che ricorda quello piazzato con Pogba. Alla Juventus arrivò proprio da Manchester un giovanissimo talento che ben presto, avrebbe fatto le fortune delle casse bianconere. Marotta vuole ripetersi con il classe '99 Chong.

News Inter, c’è l’accordo per Chong: i dettagli dell’operazione, c’è solo un ostacolo

Contatti avviati, mai terminati tra l’Inter e Chong. Il talento olandese fa impazzire la dirigenza nerazzurra, pronta a far follie per la prossima stagione. Vuole anticipare la concorrenza l’Inter e, stando a quanto rivelato dai colleghi di FcInterNews.it, ci sarebbe l’offerta da 1,5 milioni a stagione per il giocatore. Offerta ben accolta dall’agente, c’è l’approvazione da parte del calciatore, ma l’ostacolo è rappresentato dalle commissioni. L’agente Sinouh vorrebbe portare a casa una commissione da 7 milioni, mentre l’Inter sembra non andare troppo oltre con le cifre. Le parti sono a lavoro, Chong potrebbe diventare un giocatore dei nerazzurri nella prossima stagione.