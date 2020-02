Calciomercato Catania, Bojinov annuncia il suo arrivo

Dopo i rumour degli ultimi giorni, l’attaccante bulgaro è uscito allo scoperto: giocherà con il Catania, convinto da un ex bomber come Cristiano Lucarelli.

Calcio mercato, Bojinov va al Catania

Una carriera di giramondo, che l’ha visto calcare i palcoscenici più rinomati come gli stadi provincia: adesso, arrivato all’età di 33 anni, è pronto ad accettare una nuova sfida, ripartendo dalla Sicilia, convinto da mister Cristiano Lucarelli. Ad annunciarlo, in attesa del comunicato del Catania, è stato il calciatore stesso ai microfoni di Sportal: “Vado sul serio in Italia. Lucarelli ha fatto vedere molto interesse verso di me e mi vuole con lui fino alla fine del campionato. Spero che tutto vada bene. Loro sanno che l’Italia è come una seconda patria per me“. Il bulgaro è attualmente svincolato, quindi c’è ancora un po’ di tempo per tesserarlo (qui le altre occasioni a parametro 0).

La carriera di Bojinov

Ha vestito le maglie di mezza Serie A: Parma, Fiorentina, Juventus, Lecce, Verona. In Serie A alla fine ha disputato 157 partite, mettendo a segno 34 gol e 13 assist. E poi ha cominciato a girare il mondo: sono infatti arrivate le esperienze in Inghilterra, Portogallo, Bulgaria, Serbia, Cina, Svizzera e Croazia. Oggi Bojinov torna nel paese che lo aveva lanciato nei grandi palcoscenici in giovane età, ripartendo dalla Serie C.