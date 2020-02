Ultime Juventus, Szczesny: “Ronaldo è arrabbiato, lui sta giocando bene”

Notizie Juventus | Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport:

Ultime Juve, il portiere para-critiche

“La strada è comunque quella giusta, i margini di miglioramento sono grandi. E’ successo che abbiamo lasciato i tre punti per strada, siamo scesi in campo con superficialità e leggerezza. Questa è una cosa che ci fa molto male perché abbiamo preso i due gol nel momento che sembrava di controllo della partita. Non siamo stati attendi in momenti molto importanti della partita. Quindi bisogna capire come mai siamo venuti meno e ripartire subito. E’ strano, perché comunque in casa vinciamo e stiamo facnedo facendo tanti gol.

Inoltre all’Allianz non li orendiamo mentre in trasferta abbiamo trovato un po’ di difficoltà. Credo che questo sia un aspetto mentale che bisogna cambiare subito: è imbarazzante che una squadra come la nostra lasci questi punti per la strada”.

Sarri?

“La strada è giusta, il gioco c’è, però è chiaro che il margine di miglioramento è ancora alto. Come ho detto, in casa abbiamo visto una Juventus che gioca bene e vince anche molto bene. In trasferta non siamo riusciti a fare lo stesso ma la strada è quella giusta”.

Ronaldo?