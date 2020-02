Ultime Juventus, infortunio Douglas Costa: arriva il responso sulle condizioni e sui tempi di recupero

Ultime Juventus, infortunio Douglas Costa | Tegola per la Juventus, è arrivato il comunicato ufficiale del club sulle condizioni di Douglas Costa. Nel match contro l’Hellas Verona ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club bianconero ha comunicato le condizioni a seguito dei test medici effettuati in mattinata: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Douglas Costa hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni“.

News Juventus, Douglas Costa quasi un mese fuori: ecco quali partite salterà

Il brasiliano Douglas Costa salterà due partite in Serie A, a seguito dell’infortunio rimediato al Bentegodi, nella sfida disputata contro l’Hellas Verona. I prossimi due impegni di campionato non vedranno il fantasista tra i disponibili, nei match contro il Brescia – in programma domenica all’Allianz Stadium – e la sfida contro la SPAL. La speranza del tecnico della Juventus è quella di vederlo rientrare entro il 1 marzo. Maurizio Sarri vorrebbe averlo a disposizione contro l’Inter, nell’importante scontro diretto per la corsa al titolo. Da valutare, invece, è la disponibilità nel match d’andata di Champions League, contro il Lione.