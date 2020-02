Ultime Juve: Cobolli Gigli contro la società bianconera

Una serata da dimenticare quella di sabato scorso per la Juventus. Pjanic e compagni sono stati surclassati per gran parte del match dall’Hellas Verona di Ivan Juric. Ad attaccare il centrocampista bosniaco è stato l’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli. La sconfitta inaspettata della Juve ha fatto tornare l’Inter in corsa per lo scudetto, ma anche la Lazio che dista solo un punto dietro le due in vetta. Campanello d’allarme per il mondo bianconero, dove anche l’ex presidente Cobolli Gigli manda un messaggio ad Andrea Agnelli. Queste le sue parole a ‘Radio Sportiva’: “Paratici ha detto che Dybala è il miglior calciatore della Juve, allora ci spieghi perché voleva venderlo. Serve coerenza e bisogna comunicare bene. Maurizio Sarri ha peccato d’ingenuità chiedendo aiuto, ma non va scaricato subito e bisogna lasciarlo lavorare”.

Ultime Juventus, le parole di Cobolli Gigli contro Pjanic

“Ho detto che Pjanic mi è sembrato una ‘mozzarella’ per il passaggio mollo contro l’Hellas Verona, forse ha bisogno di riposare un po’. Cristiano Ronaldo sta dimostrando che un calciatore da solo non può risolvere nessun tipo di problema. Bisogna capire che Chiellini non è più un ragazzino, si deve ricostruire su altre basi. I calciatori devono essere determinati. Il presidente Agnelli è un ottimo comunicatore e forse c’è bisogno del suo intervento. Ora deve prendere la situazione in mano e farsi sentire”.