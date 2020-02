Serie B, pronto l’esonero per Braglia: già scelto il sostituto

Sta per arrivare un altro esonero in Serie B: succede a Cosenza, dove la società sta per congedare mister Piero Braglia con in mano già l’accordo per il sostituto.

Il Cosenza sta per esonerare Braglia

Troppe sconfitte per il club calabrese: quelle consecutive sono addirittura 5, di cui l’ultima in casa contro il Benevento arrivata con il punteggio di 1-0 (eurogol di Roberto Insigne). Così Guarascio ha deciso di dire basta ed esonerare il tecnico Piero Braglia, in società dal settembre 2017 e tra i fautori della splendida promozione in Serie B 2 anni fa, oltre che della spettacolare salvezza l’anno scorso per mantenere la categoria.

Quest’anno invece le cose vanno diversamente: la classifica dice 20 punti, terzultimo posto e rischio retrocessione concreto. Così il club cosentino ha scelto di cambiare.

C’è Pillon già pronto per la panchina

Al posto di mister Braglia, secondo quanto riferito da Sky Sport, è già stato messo in allerta Bepi Pillon, l’anno scorso in panchina a Pescara, sfiorando anche la promozione in Serie A.

L’alternativa più importante è quella rappresentata da Pierpaolo Bisoli, mentre Alfredo Aglietti e Stefano Colantuono sono sul taccuino del ds Trinchera ma partono più indietro sulla griglia, visti anche i timori per quanto riguarda questi ultimi due di accettare eventualmente la proposta.