La moviola, disastro di Giuà a Napoli

Moviola, Serie A, Giuà da 4 a Napoli, male anche Di Bello. Benissimo Maresca nel derby. Ecco la moviola riportata dal Corriere dello Sport. Il direttore di gara di Napoli inchiodato dalle immagini, meriterebbe un lunghissimo stop.

GIUA 4 – Napoli-Lecce 2-3

Ci mette tanto, ma poi non è solo colpa sua. Perché trasformare un potenziale rigore in simulazione è il segno tangibile che non si è pronti, maturi non solo per la serie A ma anche per una gara così importante. Donati tocca solo la gamba di Milik e mai il pallone, il polacco commette forse un solo errore, rendere più visibile il contatto. Il VAR, Abisso, cerca di far tornare sui suoi passi l’arbitro Giua – la presunzione non gli manca – dice: «Ho deciso io». Patatrac. Fra l’altro, Sanabria su Ronaldo in Juve-Genoa (arbitrato dallo stesso Giua) e Orsolini su Lautaro in Bologna-Inter erano stati valutati penalty.

DI BELLO 5 – Parma-Lazio 0-1

Pessima anche la gara di Di Bello a Parma con la partita che si è conclusa tra le polemiche:

Male Di Bello. Sul gol di Caicedo, il Parma lamenta un tocco di braccio di Immobile (fosse anche totalmente involontario sarebbe punibile), dalle immagini si può forse intuire un colpo col fianco sinistro (…) E’ invece rigore la trattenuta di maglia (anche se iniziano insieme) di Acerbi ai danni di Cornelius, netta, incomprensibile come né Di Bello né Banti abbiano sentito la necessità di rivedere l’episodio.



BENE MARESCA – Inter-Milan 4-2

Molto buona la prova di Maresca nel derby delicatissimo. Non era semplice tenere in mano la partita ed il giovane direttore di gara riesce nell’impresa:

Convincente il neo internazionale Maresca: comincia con le marce alte (appena 6 falli fischiati nel primo tempo), poi s’adegua alla partita, sbaglia qualcosa (il fallo di Skriniar?) ma stiamo parlando di un derby.