Oroscopo di domani 11 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Agitazione nell’aria per quel che concerne l’amore, potrai vivere di ripensamenti. Anche il tuo partner, dunque ti consiglio di stare in guardia e magari di instaurare un dialogo maggiore all’interno della tua relazione. Risolvi i problemi a lavoro, hai bisogno di serenità.

Toro. Sei troppo bloccato nei sentimenti, avresti bisogno di lasciarti andare. Le tue paure nel metterti in gioco, ti metteranno nella condizione di privarti delle emozioni. Cogli le occasioni anche a lavoro, metti da parte le insicurezze.

Gemelli. Luna dissonante, giornata un po’ così per te. In amore ti consiglio di evitare le discussioni inutili, rimanda a domani i tuoi pensieri. Chiarisci le cose a lavoro, cominceranno ad andare meglio da qui in avanti.

Cancro. La passione farà da protagonista, fino ad eccedere. Evita le occasioni in cui potrebbero accendersi delle discussioni, in particolar modo per quel che riguarda i sentimenti.

Leone. Agitazione in arrivo, che ti porterà a vivere alcuni momenti di ansia. Recupero nelle giornate che arriveranno da qui in avanti. Evita le discussioni a lavoro, metti in chiaro le tue opinioni.

Vergine. Giornata positiva per le coppie, progetti in vista e complicità sempre più avanzata. Anche sul lavoro penserai al futuro, le posizioni nette faranno da protagoniste in questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. La Luna entrerà nel tuo segno in questo periodo ed è per questo che riuscirai a mettere da parte alcuni problemi vissuti in amore. Sul lavoro sei insoddisfatto, sarà un periodo però in cui fortificherai la tua posizione.

Scorpione. La Luna è con te, metti da parte le esperienze passate che ti hanno deluso in amore. Guarda il futuro, lasciati andare in amore.

Sagittario. Stress e molte pressioni in arrivo. Favoriti gli incontri con il passato, possibili riconciliazioni nei sentimenti. Sul lavoro hai molte idee, ma mancano i fondi per mettere in pratica i tuoi progetti.

Capricorno. Ti consiglio maggiore prudenza nei sentimenti, il tuo essere genuino ti porterà a commettere dei passi più lunghi della tua stessa gamba. Pondera le parole e poi evita le tensioni.

Acquario. Venere favorevole, i sentimenti sono tutti concentrati nella tua giornata. Fai nuove conoscenze e approfitta del momento se sei single, ma occhio alla tasca: cerca di essere conservativo, non sperperare i tuoi soldi.

Pesci. Ti voglio consigliare di avere meno agitazione quando c’è di mezzo l’amore. Le questioni di cuore vanno affrontate in maniera differente, altrimenti finisci con il restare agitato per l’intera giornata. Organizzati per bene sul lavoro.