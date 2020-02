Tweet on Twitter

Notizie Torino, infortunio Nkoulou e Lyanco: le condizioni

Ultime Torino | Longo nei guai, Nkoulou e Lyanco sono usciti acciaccati dalla gara contro la Samporia.

Piove sul bagnato in casa granata dove continua la difficoltà nonostante il cambio in panchina per il Torino di Moreno Longo.

La squadra ha perso anche contro la Sampdoria in casa sabato, dopo il vantaggio iniziale.

Almeno dall’infermeria arriva una nota “semi” lieta per i granata: solo contusioni e fratture escluse per Nkoulou e Lyanco, che erano stati sottoposti a controlli dopo i colpi subiti a naso e viso nel corso del match contro i blucerchiati.

Per uscire dal momento di crisi culminato con l’addio di Mazzarri e proseguito nell’esordio stagionale id Longo, ci sarà bisogno di tutti, soprattutto dei migliori calciatori a disposizione soprattutto in difesa. Vista la squalifica di Izzo, altro rosso diretta, il Torino dovrà fare di necessità virtù.

Ultime Torino: i due stringeranno i denti

Ad anticipare il risultato degli esami strumentali per i due difensore è il Corriere di Torino: nulla di rotto per entrambi i giocatori, sia Nkoulou, vittima di un trauma nasale, che Lyanco, alle prese con un trauma facciale potranno dare una mano alla squadra. Entrambi comunque avevano concluso la partita in campo.