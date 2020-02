Tweet on Twitter

Notizie SPAL, esonerato Semplici: la nota

Ultime SPAL, ora è ufficiale, Leonardo Semplici è stato esonerato. Il tecnico protagonista della cavalcata verso la Serie A è stato questa mattina sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra del club ferrarese:

SPAL comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣ ⁣

La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni.

Al suo posto pronto il ritorno in panchina di Gigi Di Biagio. L’ex ct della Nazionale Under 21 per la prima volta allenerà una squadra di Serie A nella sua carriera da tecnico.