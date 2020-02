Tweet on Twitter

Notizie Napoli, Gattuso non convince: prende corpo l’ipotesi Juric

Ultime Napoli | Gattuso non è detto che resti a fine stagione. Come riportato da Sky Sport, gli azzurri potrebbero non riconfermare il tecnico a fine stagione.

Gli azzurri starebbero pensando di provare a portare a Napoli Ivan Juric. Il suo Verona è al sesto posto in classifica, ha già battuto la Juventus e sogna l’incredibile qualificazione in Europa.

Il tecnico, dopo aver centrato una promozione incredibile con il Crotone in Serie A da primo della classe, è oggi protagonista di un anno magico e il passo successivo sembra naturale: l’approdo in una grande squadra.

Il croato sarebbe il candidato numero uno per la panchina azzurra quest’estate. Se Gattuso da qui a fine stagione non dovesse riuscire a convincere la dirigenza, il club partenopeo potrebbe fare fare un tentativo con Setti per liberare l’ex Verona.

La sconfitta interna con il Lecce di ieri ha riaperto i dubbi sul futuro della panchina.

Il tecnico del Napoli è legato a De Laurentiis da un contratto di 6 mesi con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions. Ma questa ad oggi dista 12 punti.

Ultime Napoli: il rendimento del Verona piace a De Laurentiis

Nelle sue prime 10 partite Gattuso ha ottenuto 5 vittorie e 5 sconfitte tra tutte le competizioni. Juric, dall’altra parte, ha vinto 9 delle 23 partite disputate in Serie A, perdendo solo 7 volte. Ovviamente con un organico molto diverso da quello azzurro.