Lazio, Lotito sul match di Parma: “Polemiche senza fondamento, vittoria meritata”

Notizie Lazio: Lotito sulle critiche post Parma

Notizie Lazio Lotito | Una stagione straordinaria per la Lazio, che ieri sera ha trovato un’altra vittoria, pesantissima, sul campo del Parma. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita ad imporsi per 1-0 grazie al gol di Caicedo, ma a fine partite non sono mancate le polemiche. Dubbio il contatto in area di rigore nei secondi finali tra Acerbi e Cornelius, contatto che secondo D’Aversa doveva essere analizzato dal VAR. Un altro polverone, a cui però ha voluto rispondere direttamente il patron della Lazio, Claudio Lotito. Queste le sue parole riportate da goal.com:

“Dopo un match non credo sia il caso di parlare di decisioni arbitrali, non lo ritengo mai una cosa da fare. La vittoria è stata meritata, queste polemiche sono a mio parere prive di fondamento”

News Lazio: Lotito su Juventus e Inter

Il presidente biancoceleste ha anche parlato del periodo negativo della Juventus, e soprattutto della sfida di domenica prossima contro l’Inter:

“La Juventus? E’ una squadra fortissima, di grande livello, non penso sia in crisi. Può succedere a chiunque di sbagliare una partita. Match contro l’Inter? Ci vorrà grande intensità e voglia di vincere, spero che la squadra scenda in campo così all’Olimpico”.