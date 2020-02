Notizie Genoa, brutto infortunio per Ghiglione: i tempi di recupero

Lunedì in chiaroscuro per il Genoa: si festeggia la vittoria contro il Cagliari, ma al tempo stesso mister Nicola deve fare i conti con il brutto problema che terrà Ghiglione per molto tempo lontano dal campo, assieme alle precarie condizioni di Schone.

Ultime Genoa, stop per Ghiglione

A riferire le ultime è il Secolo XIX: secondo il quotidiano ligure, si prevede una lunga assenza per l’esterno, forse anche 40 giorni. Ieri durante la gara col Cagliari il difensore è sembra subito in difficoltà per il dolore al flessore, tant’è che è stato portato via zoppicando dal campo. Brutta tegola per il tecnico rossoblu, visto che praticamente il terzino è stato finora inamovibile, sotto la sua gestione come in quelle precedenti: per lui 20 presenze in Serie A quest’anno, con oltre 1587 minuti disputati. Nelle settimane a venire, come riferiscono i media locali, dovrebbe essere Ankersen a prendere il suo posto.

Ultimissime Genoa, problemi anche per Schone

C’è preoccupazione anche per le condizioni del centrocampista ex Ajax: nei giorni scorsi aveva già accusato un fastidio di natura muscolare ed appena ha sentito un po’ di dolore durante la gara di ieri ha pensato prudentemente di fermarsi. Il danese potrebbe aver evitato il peggio, ma servirà ovviamente monitorare la situazione con grande attenzione. Più difficile sostituire un calciatore come lui attualmente al Genoa: solletica l’idea di arretrare Pandev.