Notizie Cagliari, Maran: “Abbiamo perso Nainggolan per un fallo inesistente”

Ultime Cagliari | Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Genoa:

Ultime Cagliari, le parole di Maran



“Tre infortuni sono tanti, anche Oliva. Abbiamo fatto tre sostituzioni praticamente ha complicato tutto. Nei due cambi abbiamo pagato qualcosa ma senza rischiare nulla. Siamo andati sotto per un episodio fortuito. Nel secondo tempo abbiamo meritato nettamente di far punti.

Ora bisogna restare lucidi e affrontare il momento col piglio da uomini, con le emozioni di una squadra che vuole tornare a prendersi quello che merita. Nel primo periodo di questo ciclo non avevamo meritato di far punti, oggi è stato diverso.

Avevamo la sensazione di dominare ma è mancato solo il gol. I cambi forzati mi hanno poi anche portato ad aspettare”.

Difesa a quattro?

“Non avevo più centrocampisti in campo per poter alzare Nainggolan. Era una partita in equilibrio e non mi andava di forzare. Sono accadute tante cose in pochi minuti non bisognava fare confusione”.

Cacciatore?

“E’ una valutazione che va fatta. Questa settimana abbiamo anche aspettato di più a reinserirlo. Dovrò fare delle valutazioni, tutti questi aspetti hanno poi inciso”.

Paloschi?

” Pereiro è entrato nei meccanismi. Credo che sia stata una cosa che ha pagato, potevo fare solo un cambio ed ho deciso così”.