Notizie Brescia, Diego Lopez: “Balotelli capitano, ecco il motivo”

Ultime Brescia | Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro l’Udinese:

“L’Udinese ha fatto meglio nel primo tempo. Loro sono una squadra che ha tanta fisicità, nel secondo tempo siamo riusciti a fare gol e abbiamo avuto la possibilità di chiudere la gara. Lì devi essere concentrato. È un peccato soprattutto per il morale ma abbiamo provato a vincere in ogni modo.

Quando trovi una squadra così forte non è semplice. Loro sono arrivati in porta e potevano segnare. Poi va capito il momento della squadra. Noi cercheremo di dare il massimo e non so quando tempo serve. Credo che con la disponibilità dei ragazzi e con i risultati si può fare. Non è semplice in pochi giorni cambiare le cose, ora abbiamo una settimana. Sappiamo che sono due punti persi, per come è abbiamo giocato ma gli errori si pagano”.

Notizie Brescia, Diego Lopez a Sky Sport

Il tecnico ha poi parlato anche a Sky Sport:

“Balotelli capitano? È un giocatore importantissimo per noi, un punto di riferimento. Quando manca Torregrossa so che anche altri avevano preso la fascia: ho parlato con loro e hanno accettato. Anche Mario l’ha presa bene, lui sa quanto conta per noi.