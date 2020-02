News Inter, le parole di Eriksen sull’impatto in Serie A

News Inter – Eriksen | Ha parlato ai microfoni dell’emittente televisiva danese, TV2, il talento dell’Inter, Christian Eriksen. Ha parlato dopo la vittoria ottenuta nel Derby contro i suoi nuovi rivali del Milan, sottolineando le differenze in questo primo mese da ‘italiano’, rispetto all’esperienza precedente vissuta a Londra: “I tifosi hanno fatto di tutto per spingerci prima, durante e dopo la partita, è stato un ciclone per questo Derby. Cose così non le ho mai viste in Premier League, lì non sono permesse. Qua avverti la magia, anche quando sei sull’autobus e stai andando allo stadio, i tifosi ti bussano accanto e capisci subito cosa vuol dire giocare alcune partite in Italia. Tifoseria caldissima”.

Ultime Inter: Eriksen tra il Derby vinto e sulla sfida lanciata alla Juve

Ha parlato della partita vinta dalla sua nuova squadra, degli obiettivi per la stagione e della incredibile punizione calciata da distanza siderale. Christian Eriksen è già dentro l’ambiente Inter, non vede l’ora di ritagliarsi uno spazio da vero e proprio protagonista nell’undici di Antonio Conte. Ecco le sue parole dopo la vittoria di ieri: “Mi verranno gli incubi per la punizione calciata ieri, stavo per segnare. Volevo applicare qualche schema che avevamo preparato, poi il Milan l’ho notato molto indietro e mi sono detto: ‘ora calcio’. Marcelo Brozovic mi ha guardato e mi ha suggerito di farlo. Cosa sarebbe successo se fosse entrata? Beh, l’estasi dell’estati, una vera e propria ciliegina sulla torta. Vincere era importante, è stata una serata fantastica. Scudetto? Andiamoci piano, mancano ancora troppe partite. Però è bello essere lì in alto insieme alla Juventus“.