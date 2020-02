News Cagliari, Pavoletti: “Il destino è crudele, faccio fatica a sorridere”

Tweet on Twitter

News Cagliari, infortunio Pavoletti: ricarduta al crociato

News Cagliari – Infortunio Pavoletti | Ancora uno stop nel Cagliari per Leonardo Pavoletti. Clamorosa notizia giunta quest’oggi agli organi di stampa. Nuovo infortunio per Pavoletti, sempre legato al legamento crociato anteriore. L’ex attaccante di Napoli, Genoa e Sassuolo termina qui la stagione ad un passo dal suo rientro in campo. Dovrà ricominciare, infatti, un lungo percorso. Dopo il grave infortunio di settembre è vittima di una ricaduta allo stesso ginocchio operato. Oggi il comunicato del Cagliari calcio che è vicino al proprio attaccante:

“La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione”.

Ultime Cagliari, la lettera di Pavoletti dopo il nuovo infortunio

Pavoletti ancora una volta dovrà affrontare una sfida importante per tornare in campo la prossima stagione. Intanto, il calciatore ha voluto ringraziare con una breve lettera tutti:

“Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo”.