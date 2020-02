News Cagliari, nuovo infortunio per Pavoletti: seconda lesione al crociato anteriore

News Cagliari – Infortunio Pavoletti | Non trova pace il centravanti del Cagliari, Leonardo Pavoletti. E’ clamorosa la notizia legata al suo nuovo infortunio, sempre al legamento crociato anteriore. L’ex attaccante di Napoli, Genoa e Sassuolo si trova di fronte nuovamente ad un percorso lunghissimo, che porterà al suo recupero. Questa mattina è stato evidenziata una nuova rottura del legamento crociato anteriore. Riguarda sempre lo stesso crociato interessato, che lo vide uscire dal terreno di gioco contro il Brescia nella primissima gara in campionato di Serie A. Dopo un lungo percorso, dove sembrava finalmente venuto fuori, la ricaduta. Di seguito, il comunicato direttamente dal sito ufficiale del club sardo.

Ultime Cagliari, tegola Pavoletti: il comunicato del club sul nuovo infortunio

Ancora una volta lo stesso crociato, un vero e proprio incubo per il centravanti del Cagliari. Leonardo Pavoletti non trova pace, arriva l’ennesima ‘mazzata’ in questa stagione per lui. Non riesce a rientrare, c’è la lesione del crociato sullo stesso ginocchio già operato e su cui stava lavorando per il recupero. Ecco il comunicato del club sulla sua situazione: “La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione“.