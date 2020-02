News Cagliari, infortunio Pavoletti: il retroscena sull’infortuno

News Cagliari – Infortunio Pavoletti | Non è stato un giorno di belle notizie nel Cagliari e per i suoi tifosi. Clamorosa la notizia dell’infortunio di Leonardo Pavoletti, una ricaduta per quanto riguarda il calciatore. L’ex attaccante di Napoli, Genoa e Sassuolo infatti ha terminato oggi la sua stagione praticamente quasi mai iniziata. Soltanto 45 minuti in Serie A alla prima contro il Brescia, poi la rottura del crociato. Oggi la notizia della ricaduta. Il calciatore è costretto a chiudere in anticipo la stagione quando era ad un passo dal rientro. Una rivelazione clamorosa svelata da Videolina, emittente molto vicina all’ambiente cagliaritani, spiega che Leonardo Pavoletti si sarebbe rotto il legamento crociato in occasione della cena di squadra dello scorso giovedì. Non in campo come si pensava dunque. Ancora è da verificare la dinamica, ma come riportato da Videolina, la società si è irritata e non poco dell’accaduto. Il calciatore era vicinissimo al rientro.

Ultime Cagliari, infortunio Pavoletti: comunicato e lettera

Oggi il comunicato del Cagliari calcio riguardo l’infortunio del proprio attaccante:

“La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione”.

Pavoletti infine ha mandato un messaggio di ringraziamento a tutti:

“Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo”.