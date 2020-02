Nazionale, Mancini: “Dispiace per Zaniolo, Chiellini ce la farà”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nazionale, Mancini porta Chiellini, fuori Zaniolo?

Nazionale | Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ieri ospite a Sky Sport ha parlato del suo gruppo offrendo diversi spunti di riflessione:

“Con la nostra Nazionale abbiamo iniziato a fare questo tipo di gioco perché abbiamo giocatori con qualità tecniche importanti. Dobbiamo cercare di tenere la palla molto e non concedere calci d’angolo e falli dal limite per la nostra fisicità ma i calciatori brevilinei sono bravi nel tenere il pallone e muoversi in campo.

Il gruppo è quasi tutto costruito. Con queste vittorie i ragazzi si sono meritati di andare a giocarsi l’Europeo. L’obiettivo, non ci nascondiamo, è vincere.

Dispiace molto per Zaniolo, ma abbiamo tanti giocatori bravi. In mezzo al campo siamo messi bene. Stiamo seguendo tanti giocatori che sono in crescita ma la rosa è quasi scelta. Davanti siamo messi molto bene, Belotti ed Immobile sono migliorati tantissimo ed hanno trovato un’ottima intesa con i compagni”.

Il tecnico ha poi parlato anche del campionato e della Juventus: