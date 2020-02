Napoli-Lecce: Giuà, altro errore clamoroso sfuggito a tanti

Napoli-Lecce: Giuà commette un errore evidente non applicano il regolamento. Dopo le tante polemiche sull’arbitraggio del fischietto sardo girano in rete diversi video che sottolineano come la prova del direttore di gara non sia stata delle migliori.

Dal presunto labiale “Ho visto tutto io”, urlato in cuffia al VAR Abisso che, molto probabilmente, aveva richiamato il direttore di gara in occasione del rigore non concesso a Milik, ad altri episodi che hanno fatto discutere.

Come il doppio fallo non fischiato al Napoli al limite dell’area di rigore che aveva poi innescato il contropiede del Lecce.

L’azione si era conclusa poi con la punizione dalla quale è nato l’euro-gol di Mancosu. Ma le sbavatura e gli episodi no nchiari sono stati tanti e non sono di certo sfuggiti dal popolo della rete.

L’arbitro è stato praticamente distrutto dalle moviole di tutti i maggiori quotidiani sportivi ma sui social la sua condotta di gara continua a far parlare soprattutto per un’evidente violazione del regolamento.

Napoli, Demme non andava ammonito

In occasione dell’ammonizione di Diego Demme del Napoli, l’arbitro tocca il pallone con i piedi un istante prima che il centrocampista azzurro atterri l’avversario.

Da quest’anno, secondo il regolamento, il direttore di gara avrebbe dovuto fermare il gioco ed invece il fischietto sardo lascia proseguire l’azione ed ammonisce l’ex Lipsia.