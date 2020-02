Inter Milan, Moratti torna a parlare

Ieri Inter Milan terminato 4-2. Uno dei Derby più belli degli ultimi anni, forse uno dei migliori. Anche per Massimo Moratti, uno che di Derby ne ha vissuti tanti in prima persona. 19 anni come presidente dell’Inter, Massimo Moratti torna a parlare dopo la vittoria di ieri in rimonta del club nerazzurro. Primo tempo da incubo per l’Inter di Conte (sotto 0-2), poi una partita a senso unico finita 4-2, ma con un palo colpito da Ibra sul 2-2.

Ultime Inter, le parole di Massimo Moratti

L’ex presidente dell’Inter è stato intervistato in esclusiva da SportMediaset e ha subito raccontato come ha vissuto il suo derby: “Nei primi 45 minuti in campo c’era solo il Milan, poi penso che Conte abbia fatto quel che doveva fare nell’intervallo. Non riesco a paragonare Conte a Mourinho o Mancini, possono avere aspetti e logiche simili ma io credo che le persone sono tra loro molto diverse. La cosa certa è che sono tutti bravi. Di ieri mi ha impressionato Eriksen, per quel poco che si è potuto vedere fa cose da campioni. Splendida la punizione finita sulla traversa. Nutro molta curiosità nei suoi confronti e non vedo l’ora di vederlo ancora meglio. Il primo tempo è stato tutto del Milan, hanno giocato un primo tempo splendido, contro un’altra squadra avrebbero segnato anche 4 o 5 gol. La strada è quella per rinascere, Ibrahimovic è talmente carismatico da poter trascinare l’intera squadra”.