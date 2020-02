Calciomercato Napoli: Mertens e Kumbulla in estate

Mercato Napoli: Mertens e Kumbulla in estate

Notizie Napoli: ora spazio a Mertens e Kumbulla. Non solo il successo di ieri ed il primo posto in classifica, l’Inter lavora già per il futuro e potrebbe soffiare presto due calciatori al Napoli. Uno è già in organico, l’altro è il grande obiettivo per l’estate.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per l’Inter in ottica mercato estivo risalgono le quotazioni del belga.

La società vuole un parametro zero, per questo motivo a Milano sono risalite in maniera decisa le quotazioni dell’attaccante belga del Napoli. Per avere Sanchez, finora limitato dall’operazione, bisognerebbe trovare un accordo con lo United per acquistare il cartellino e il suo ingaggio di 12 milioni netti per i nerazzurri, nonostante il decreto crescita, resta fuori mercato.

Per questa ragione Mertens può essere un sostituto a buon mercato. Il belga ha il contratto in scadenza ed è già libero di firmare un pre-accordo con qualsiasi squadra.

Per convincerlo Ausilio e Marotta dovranno mettere sul piatto un biennale da 5 milioni netti più commissioni.

Poco importa, la società è pensarci con grande insistenza, ma lo stesso Napoli non ha abbandonato l’idea di confermarlo. Sul calciatore c’è anche il Monaco. Occhio anche a Chong che si svincolerà dallo United anche se l’olandese potrebbe inizialmente finire al Jiangsu.

Ultime Napoli: anche Kumbulla verso Milano

Altro obiettivo è il difensore dell’Hellas Verona Kumbulla. Gli azzurri hanno già un accordo di massima con il Verona per il centrale. Tuttavia il 20enne che sabato sera ha fermato Ronaldo, aspetta l’Itner. Il suo entourage ha parlato spesso con Marotta e Ausilio e il feeling tra le parti c’è. Sull’albanese però ci sono anche il City, lo United, il Bayern Monaco e l’Everton. Intanto nelle prossime ore potrebbe arrivare un portiere.