Calciomercato Napoli, Koulibaly può andare al PSG: offerta monstre di Leonardo

Calciomercato Napoli: Koulibaly-PSG, c’è l’offerta

Calcio Mercato Napoli Koulibaly | Un ritorno in campo non proprio felicissimo quello di Koulibaly, uno dei più negativi nella sconfitta subita per 3-2 in casa contro il Lecce. Il Napoli ha però ritrovato il suo centrale più forte, ed intanto continua a pensare al mercato. Gli azzurri sanno bene che il difensore senegalese è uno dei giocatori più richiesti in Europa, e sa altrettanto bene di dover faticare parecchio per blindarlo. In queste ultime settimane le pretendenti hanno iniziato nuovamente a farsi avanti, e tra queste soprattutto il PSG, di gran lunga la vera spina nel fianco di questa situazione.

Il ds dei parigini, Leonardo, vuole accelerare i tempi, e stando a quanto riportato da Sky Sports Uk, pare sia pronto ad offrire un contratto di ben 11,5 milioni di euro a stagione per Koulibaly. Un’offerta monstre, e che con ogni probabilità farà vacillare il ragazzo.

News Napoli: Koulibaly tra Premier e Ligue1

Il PSG è interessato seriamente a Koulibaly, ma il club parigino non è affatto il solo nella corsa. Occhio infatti anche alle avance dall’Inghilterra, con il Manchester United scatenato con i sondaggi. I Red Devils sono pronti ad un eventuale assalto, e in questi ultimi giorni hanno mosso i primi passi.