Calciomercato Milan, beffa Robinson: calciatore verso il Chelsea

Calciomercato Milan, Robinson potrebbe approdare al Chelsea: le ultime dall’Inghilterra

Calciomercato Milan – Robinson | Vuole mettere alle spalle il derby e farlo in più fretta possibile, il tecnico Stefano Pioli. Stagione di rimpianti questa, perché ci sono stati diversi punti lasciati per strada, con l’obiettivo Europa che si allontana. Il rimontone dell’Inter di ieri è solo l’ultima delle delusioni stagionali di una squadra che è comunque in ripresa rispetto alla prima parte di stagione. Un altro rimpianto proviene dal mercato, perché l’acquisto sfumato di Antonee Robinson vede ora un nuovo scenario per il terzino statutinense: il giocatore è diretto verso il Chelsea.

Ultime Milan, beffati Boban e Maldini: dopo essere stato ad un passo dal club rossonero, Robinson potrebbe finire al Chelsea

E’ saltato nelle ultime ore di mercato l’acquisto di Antonee Robinson, calciatore che era arrivato anche in Italia per sostenere le visite mediche con il club rossonero. Il Milan avrebbe voluto tenerlo con sé sostenendo ulteriori test fisici ed è per questo che l’acquisto è poi definitivamente saltato (clicca qui per dettagli ulteriori). Sul giocatore, come annunciato dai colleghi inglesi del Mirror, ci sarebbe finito il Chelsea. I blues sarebbero pronti all’assalto per trovare sulla propria corsia mancina, un terzino di ruolo. Beffato il Milan, che si era trovato ad un passo dal giovane giocatore degli USA. Il Chelsea avrebbe scelto lui per il proprio futuro in difesa.