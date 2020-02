Calciomercato Juventus: Ramsey è sul mercato

Notizie Juventus: Ramsey pronto a dire addio. Potrebbe durare solo un anno l’avventura in Serie A di Aaron Ramsey, centrocampista classe 1990 della nazionale gallese.

La prossima estate il calciatore potrebbe essere vneduto: secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, e riportate dal “Sun”, infatti, i bianconeri starebbero già cercando acquirenti per il giocatore, che, anche a causa di diversi problemi fisici, non è riuscito a convincere a Torino.

Il centrocampista, complice i molteplici malanni, non è riuscito ad incastrarsi al meglio nei meccanismi di squadra. Fabio Paratici punta dunque alla cessione di Ramsey, che, essendo arrivato a Torino a parametro zero, andrebbe anche a fruttare una plusvalenza a bilancio come successo con Emre Can al Borussia Dortmund.

Ultime Juventus: chi con Ronaldo e Dybala?

Con Ramsey sul mercato ,Douglas Costa ai box e Higuain che fatica a trovare equilibrio con i colleghi di reparto, Maurizio Sarri è alle prese con un bel problema. Solo Federico Bernardeschi ha dimostrato di poter giocare a supporto dei due ma le prestazioni dell’ex Fiorentina, soprattutto in fase offensiva, hanno spesso lasciato spazio a tante critiche.

Con l’ennesimo stop a Douglas Costa, la Juve non vive un bel momento. A proposito del brasiliano, c’è grande attesa in casa Juventus per conoscere le condizioni fisiche di Douglas Costa.

L’ala brasiliana in questi minuti si sta sottoponendo agli esami strumentali al JMedical.