Calciomercato Juventus, Pogba è un’idea concreta: il Real si defila

Calciomercato Juventus, Pogba si riavvicina ai bianconeri

Calciomercato Juventus – Pogba | Non l’hanno dimenticato i tifosi della Juve. Paul Pogba è stato uno dei calciatore più influenti degli ultimi dieci anni dei bianconeri. La Juventus potrebbe ripartire da lui per il prossimo anno, con il ritorno in Serie A e al club piemontese, sempre più concreto. Positiva a metà la sua esperienza in Inghilterra, dopo essere tornato al Manchester United, club in cui ha vissuto praticamente l’intera adolescenza. Il centrocampista francese potrebbe però tornare in Italia, con un po’ di flirt avanzato tra il suo agente Mino Raiola e i vertici della Juventus. La concorrente diretta per l’acquisto del ‘polpo’ Paul sembrava essere fino ad oggi il club madrileno, ma il Real di Zidane sembra ora essersi defilato.

News Juventus, suggestione Pogba: Zidane ora si defila dalla corsa, niente Real

Arrivano nuove voci interessanti, direttamente dalla penisola iberica. I colleghi spagnoli di ‘AS’ fanno sapere che, in vista della prossima stagione, potrebbe esserci un ritorno in Serie A. Paul Pogba potrebbe tornare alla Juventus, si sarebbero riavvicinate le parti, con il club del Manchester United pronto ad abbassare le proprie pretese economiche. Sarebbe in rotta con i ‘Red Devils’, il campione del Mondo 2018. Maurizio Sarri sarà pronto ad accogliere una rivoluzione per il suo centrocampo. Inoltre il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, si sarebbe convinto a lasciar perdere per uno dei suoi obiettivi. Il francese sta mettendo sempre di più al centro del suo progetto il talento Federico Valverde.