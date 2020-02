Calciomercato Juventus, Kurzawa è ancora un obiettivo: il francese si propone

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Kurzawa può arrivare in estate

Calcio Mercato Juventus Kurzawa | Il mercato di gennaio è ormai passato, e con lui si sono anche spente alcune voci e trattativa, che sembravano addirittura già portate a termine. Ne sanno qualcosa Juventus e PSG, prima vicinissime allo scambio De Sciglio-Kurzawa, e poi lontanissime, con i bianconeri che sul più bello si sono tirati indietro. Un colpo di scena incredibile, e che ha spiazzato un po tutti. Adesso però lo scenario sembra essere cambiato ancora una volta, con la Vecchia Signora che non ha affatto mollato Kurzawa.

Il terzino francese è ancora un obiettivo concreto, e in estate potrebbe esserci un assalto stavolta determinante. Paratici ha intenzione di aspettare la scadenza di contratto del giocatore, e a giugno ecco che ci saranno i primi passi. Il giocatore intanto continua a proporsi, le strade sono destinate ad incontrarsi. Questa la notizia riportata da cm.com.

Juventus-Kurzawa: c’è un intoppo

Kurzawa vuole lasciare il PSG, la Juventus lo cerca. Tutto scritto no? Non proprio, anche perchè pare che nella trattativa possa sorgere un problema piuttosto rilevante: la concorrenza per il giocatore. Quest’ultimo ha qualità indubbie, ed è normale che abbia attirato l’attenzione anche da altri club. Uno di questi è italiano, è una big. Ecco di chi parliamo.