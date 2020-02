Calciomercato Juventus, Arthur è l’occasione per giugno: la situazione

Calciomercato Juventus, Arthur per il futuro: i bianconeri fanno restyling a centrocampo

Calciomercato Juventus – Arthur | Potrebbe terminare l’avventura blaugrana del centrocampista brasiliano Arthur. Non è un bel periodo quello del Barcellona e in particolar modo non lo è quella del calciatore, scalzato dall’arrivo del talento De Jong, ex Ajax. Sono soltanto 761 i minuti disputati in Liga e potrebbe essere pronto all’addio al margine di questa stagione. Su di lui, potrebbe spuntare la Juventus. L’ex Gremio fatica ad entrare negli schemi del neo tecnico Setien, ed è per questo che il CFO della Juve, Fabio Paratici, sarebbe pronto ad anticipare le altre sul mercato.

Notizie Juventus, Arthur è un’occasione di calciomercato: concorrenza City e Paris Saint-Germain

E’ una nuova idea per il centrocampo bianconero del futuro: Arthur è finito nel mirino della Juventus. Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, il giocatore brasiliano potrebbe approdare in Serie A nella prossima stagione. Sulla situazione legata al centrocampista del Barcellona, ci starebbero lavorando alcuni intermediari che porterebbero via dal club catalano il giocatore ex Gremio. Tra le ipotesi c’è dunque la Juventus, pronta all’assalto, anticipando l’interesse di Paris Saint-Germain e Manchester City, concorrenti di mercato. Per il calciomercato della prossima estate, Arthur sarà l’oggetto di desiderio del mercato internazionale. Ci vorranno circa 40 milioni per convincere il club spagnolo a cedere il cartellino.