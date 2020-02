Calciomercato Inter, Viviano ha passato le visite mediche: i dettagli

Emiliano Viviano ha superato oggi le visite mediche con l’Inter ed è anche già stato ad Appiano Gentile: tutto fatto e firma in arrivo? Per nulla, serve ancora un ultimo passaggio.

Calcio mercato Inter, arriva l’ok per Viviano

L’infortunio di Handanovic potrebbe portare l’Inter ad intervenire sul mercato. Pochi giorni fa vi raccontavamo come il portiere potesse essere un affare a parametro 0: Marotta non ha letto il nostro articolo ma lo conosce molto bene, tanto è che oggi l’estremo difensore ha sostenuto le visite mediche ed ottenuto l’idoneità del CONI per essere tesserato dai nerazzurri. Ricordiamo che c’è tempo fino al 31 marzo per ingaggiare uno svincolato. Ma non è il tempo che gioca a sfavore dell’ex Sampdoria.

Inter-Viviano, sono ore di riflessione

Il problema al mignolo di Handanovic, il rendimento da testare di Padelli, il tour de force che aspetta i nerazzurri: sono questi gli elementi al momento al vaglio dei nerazzurri. Magari tra qualche giorno sarà più facile capire quali saranno i tempi di recupero per lo sloveno ed al tempo stesso Conte potrà farsi un’idea più chiara, visto che intanto il portiere si allenerà coi compagni: in quel caso sarà più agevole prendere una decisione. Tempo 1-2 giorni, poi arriverà l’annuncio. Per il momento resta la preoccupazione per un vero e proprio tour de force: lo scontro diretto contro la Lazio in campionato, la Coppa Italia contro il Napoli, l’Europa League contro il Ludogorets, Handanovic sta mancando nel momento più delicato della stagione. E Marotta potrebbe correre ai ripari.