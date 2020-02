Calciomercato Inter: Viviano ad un passo, fissare le visite mediche

Ultime Inter, Viviano in arrivo. Samir Handanovic non sta bene. Come riportato da Sportitalia, il club nerazzurro avrebbe già programmato le visite mediche per il portiere ex Sampdoria e Fiorentina.

La trattativa per il portiere toscano procede in maniera spedita. Emiliano Viviano, portiere svincolato dopo l’esperienza allo Sporting CP, sarà nerazzurro nelle prissime ore. Come riportato da cm.it, Manca l’accordo definitivo sulla durata del contratto: l’Inter vorrebbe formalizzare un’intesa fino a fine stagione più opzione per il prossimo anno. Viviano, invece, vorrebbe sottoscrivere un accordo fino a giugno 2022. Si tratta ma c’è grande ottimismo

La prestazione di Padelli nel derby non ha convinto: l’Inter vuole trovare un’altra soluzione alle spalle di Handanovic sperando che il portiere titolare possa rientrare presto. Viviano ha compiuto da poco 34 anni, è già stato all’Inter nella stagione 2011-2012, conosce l’ambiente e ad oggi si allena con la Sampdoria.

Dopo aver sfiorato il passaggio al Cagliari in caso di addio di Olsen a gennaio, oggi può firmare con l’Inter e sostenere le visite mediche.

Ultime Inter: Handanovic preoccupa

Intanto c’è preoccupazione in casa nerazzurra per le condizioni di Samir Handanovic. Il portiere non sta bene e non sarà rischiato, lo stop potrebbe durare qualche settimana.