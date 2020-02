Calciomercato Inter, Umtiti nome concreto per l’estate

Calciomercato Inter: Umtiti obiettivo concreto

Calcio Mercato Inter Umtiti | Un mercato in continuo fermento quello della Serie A, e che nonostante la fine della sessione invernale, vede ancora una volta le principali big muoversi a raffica. L’obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati per l’estate, e magari programmare qualche colpo già da adesso, cominciando a trattare. L’Inter è senza dubbio una delle squadre più attive in questo senso, e non sorprenderebbe vedere Ausilio e Marotta chiudere già adesso qualche maxi-operazione.

Intanto in queste ultime settimane le voci di mercato girano in maniera costante, e alcune di queste proprio riguardanti i nerazzurri. Sembra che ci sia un giocatore blaugrana che possa partire, ovvero Umtiti. Il francese gioca molto poco, vorrebbe più minutaggio, e se che da tempo c’è un interesse, seppur timido, del club meneghino. Il campione del mondo può essere un obiettivo concreto per l’estate, a riportarlo è la stampa spagnola.

Inter-Umtiti: solo se parte Godin?

Umtiti può essere davvero un nome concreto per la difesa nerazzurra, nella quale però attualmente ci sono già diversi elementi. Skriniar, De Vrij e Bastoni sono il presente e il futuro del reparto, e un po defilato c’è Godin, il quale non è considerato imprescindibile da Conte. La partenza dell’uruguaiano non è da escludere, ma la sensazione è che la pista Umtiti dipenda parecchio da questo.