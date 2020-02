Calciomercato Inter: Handanovic, serve un vice. Kumbulla e Mertens vicini

Notizie Inter: serve un vice Handanovic, in attacco Mertens più vicino. Kumbulla ha convinto tutti e vuole sono i rerazzurri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato si è chiuso una decina di giorni fa, ma per l’Inter potrebbe riaprirsi. Perché anche ieri sera Samir Handanovic era in panchina alle prese con la frattura al mignolo della mano sinistra che lo ha obbligato a saltare sia la trasferta di Udine sia il derby.

Ancora non è certo per il portiere il recupero per la gara contro la Lazio di domenica. Per questa ragione la dirigenza ha riaperto riaperto il file relativo al possibile acquisto di un portiere svincolato. L’ipotesi era già stata valutata il giorno successivo allo stop di Samir, ma una settimana dopo il discorso è tornato d’attualità.

Il motivo? Lo sto di Samir Handanovic sembra ancora lungo, il capitano non potrà rientrare in fretta, per intendersi domenica a Roma e magari neppure la partita di campionato successiva (e in mezzo ci sono anche Coppa Italia ed Europa League). Da qui la necessità di guardarsi intorno.

Sono liberi diversi portieri: in Italia Viviano, che si sta allenando con la Sampdoria, e Curci, ma è monitorato anche il mercato estero. Le prossime ore potrebbero essere importanti per prendere una decisione definitiva ed eventualmente per individuare il nuovo innesto.

Ultime Inter: si guarda al mercato

A proposito di svincolati: sono risalite in maniera decisa le quotazioni dell’attaccante belga del Napoli Dries Mertens che sarà libero a fine campionato. Per avere Sanchez, finora limitato dall’operazione, bisognerebbe trovare un accordo con lo United per acquistare il cartellino. Mertens insomma può essere un sostituto a buon mercato. Per convincerlo serve un biennale da 5 milioni netti più commissioni. Marotta e Ausilio sono tornati a pensarci con grande insistenza ma per la punta c’è la fila.

Altro colpo potrebbe essere Kumbulla del Verona. Il suo entourage ha parlato spesso con Marotta e Ausilio e il feeling tra le parti c’è. Sull’albanese però ci sono anche il City, lo United, il Bayern Monaco e l’Everton. Oltre al Napoli che con il Verona ha già un accordo.