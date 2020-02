Calciomercato Fiorentina, Amrabat intervistato post Juventus

Calciomercato Fiorentina Amrabat | Sofyan Amrabat, centrocampista dell’Hellas Verona, ha già firmato per la Fiorentina. Il calciatore, infatti, si accaserà al club viola del presidente Rocco Commisso a partire dal prossimo 1 luglio. Arrivata l’ufficialità nei giorni scorsi, il calciatore è tornato a parlare della vittoria con la Juventus. Amrabat è stato (come sempre) uno dei protagonisti in positivo in campo contro la Juve, dove il Verona di Juric ha vinto in rimonta per 2-1 al Bentegodi. Queste intanto le parole al portale olandese Algemeen Dagblad: “Grande partita contro la Juve, ce lo meritavamo. Il nostro sistema di gioco è complicato per gli avversari. Juric è un allenatore eccellente. E’ merito suo se tanti club mi hanno cercato”.

Ultime Fiorentina, le parole di Amrabat

“Non so se la cifra del mio acquisto (20 milioni) può essere considerato un’affare per la Fiorentina. Dirlo perché abbiamo battuto la Juve sarebbe da opportunisti. Giudicate a lungo termine, io non mi fermo sull’aspetto economico. Ora ho da giocare mezza stagione con l’Hellas, in questo club si sta davvero bene. Io credo di poter giocare a calcio in qualsiasi squadra. All’Hellas sto raccogliendo i frutti del lavoro. La Fiorentina ha grandi progetti e ha voglia di crescere molto nei prossimi anni, ecco perché ho scelto loro. Ho firmato per 5 anni e voglio aiutarli in questo percorso. Ora però mi godo l’Hellas e la vittoria con la Juventus”.