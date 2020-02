Calciomercato Bayern Monaco: pronti 90 milioni per Firmino e Sané

Calcio mercato Bayern Monaco, Firmino nel mirino

Calciomercato Bayern Monaco Firmino | Roberto Firmino, attaccante del Liverpool classe 1991, è uno dei centravanti più forti a livello mondiale al giorno d’oggi. Con Klopp si è consacrato e da diverse stagioni è protagonista. Per Klopp e i Reds, Firmino è fondamentale soprattutto nella costruzione del gioco e nel passaggio chiave, per innescare i tagli fondamentali di Mané e Salah, che hanno permesso a al Liverpool di alzare la Champions League. Intanto, sull’attaccante brasiliano, il Bayern Monaco ci ha messo gli occhi e vuole portarlo via da Jurgen Klopp.

Mercato Bayern Monaco, Firmino e Sané per l’attacco

Secondo quanto riportato dal Sun, il Bayern ha già pronta l’offerta per assicurarsi le prestazioni di Roberto Firmino, in scadenza nel 2023 con il Liverpool. Con Robert Lewandowski vicino ai 32 anni e Haaland e Werner ‘sfumati’ al momento, il club tedesco sarebbe disposto a mettere sul piatto 90 milioni di euro per portare il calciatore in Germania. Un campionato che Firmino conosce bene, vista la sua esperienza dal 2010 al 2015 con maglia dell’Hoffenheim. L’altro calciatore messo nel mirino è Leroy Sané, che con il Manchester City sembra in rottura. Con i Citizens ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Ad oggi servono circa 90 milioni per portarlo via dalla Premier League. Il club potrebbe pensare di cederlo per meno visto il contratto in scadenza il prossimo anno.