Verona-Juventus, Higuain indispettito dalla sostituzione di Sarri: la reazione

Verona-Juventus, Higuain reagisce alla sostituzione di Sarri

Verona-Juventus, Higuain e Sarri | Esce sconfitta dal Bentegodi la Juventus ed anche un po’ frastornata. Maurizio Sarri non riesce a trovare la ‘diagnosi’ dei problemi del suo organico, squadra che molto spesso si è seduta sugli allori dopo il gol del vantaggio ed ha gettato alle ortiche le proprie chance di allungo. Sì, perché con il derby di Milano alle porte, a Verona poteva crearsi un vero e proprio sprint sull’Inter che, a quanto punto, potrebbe accorciare battendo i rivali del Milan, nel derby di domani a San Siro.

Sconfitta che brucia ai bianconeri, il Verona è riuscito a ribaltarla nella seconda frazione di gioco. Agli occhi delle telecamere, come evidenziato anche dai colleghi di DAZN a fine partita però, non sarebbe sfuggita la reazione di Gonzalo Higuain al momento della sostituzione. Il ‘Pipita’ è uscito scuro in volto e non avrebbe salutato il proprio tecnico, andando diretto verso la panchina.

Ultime Juventus, Higuain esce e non saluta Sarri: la ricostruzione

Al Bentegodi esce sconfitta la Juventus, tra i più scottati c’è Gonzalo Higuain, che non avrebbe preso benissimo la sostituzione del proprio tecnico. Quando il calciatore argentino è rientrato in panchina, non ha proferito parola, tantomeno un cenno al proprio allenatore, Maurizio Sarri. Lo rivelano i colleghi di DAZN, attraverso il lavoro da bordo campo di Davide Bernardi. Dopo le polemiche create dalla reazione di Dybala, anche Gonzalo Higuain non avrebbe preso di buon occhio la sostituzione nella seconda frazione di gioco.