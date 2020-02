Ultime Juventus, Szczesny: “Imbarazzanti, CR7 era un furia”

La sconfitta di Verona ha lasciato un solco molto profondo nell’ambiente bianconero: le parole di Szczesny suonano pesanti come macigni.

Notizie Juve, le parole di Szczesny

In pochi si aspettavano di vedere la Juve soccombere al Bentegodi, quasi nessuno immaginava con una prestazione incolore. Se il Napoli del tecnico toscano non era vincente in senso assoluto, almeno era spettacolare: questa Juventus invece non ha più vincere, e raramente ha divertito. Questa mattina sui giornali Sarri è stato praticamente crocifisso, ma già ieri, nel post-partite, erano arrivate parole pesantissime dal portiere polacco, battuto da Borini e Pazzini. “Nei passaggi fondamentali della partita non siamo stati attenti“, ha commentato in zona mista, “dobbiamo capire cosa è successo. Fuori casa abbiamo fatto più fatica e dobbiamo migliorare subito quest’aspetto perchè è imbarazzante che una formazione di questa forza lasci punti per strada così“.

Szczesny sta con Sarri

A proposito del capro espiatorio, arriva poi la difesa del tecnico toscano: “Sarri inadeguato? No, io penso che la strada sia quella giusta però è palese che bisogna crescere. Ronaldo è fuori di sé, come tutti noi perché abbiamo lasciato tre punti importanti per strada. Lui si impegna, senga in ogni match, invece noi oggi non siamo stati all’altezza della situazione“.