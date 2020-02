Ultime Juventus, infortunio Douglas Costa: le condizioni del brasiliano

Ultime Juventus – Infortunio Douglas Costa | E’ uscito ancora una volta dal terreno di gioco tenendo il proprio allenatore in apprensione. Maurizio Sarri è preoccupato dalla situazione legata a Douglas Costa, che ha rimediato questa sera l’ennesimo infortunio muscolare. I suoi problemi fisici non cessano di venire fuori, ogni volta che torna a disposizione del tecnico bianconero, per poi rientrare ancora ai box per infortunio. Anche stasera al Bentegodi, nella sconfitta contro il Verona, ha costretto Sarri al cambio, accasciandosi a terra per un affaticamento muscolare. La diagnosi non è ancora chiara, Maurizio Sarri saprà di più nella giornata di domani. La certezza è che adesso Douglas Costa diventa un vero e proprio caso: cosa c’è che non va al giocatore brasiliano?

News Juventus, l’infortunio di Douglas Costa preoccupa Sarri. Ecco le sue parole

Ancora un infortunio per il talento brasiliano ex Bayern Monaco. Il giocatore non riesce a trovare la sua forma migliore, un’annata disastrosa per Douglas Costa. Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è preoccupato dalle condizioni del suo fantasista. Al minuto 73 è stato sostituito per un nuovo infortunio e, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore ex Chelsea e Napoli ha reso pubbliche le proprie ansie e preoccupazioni sul suo calciatore: “Douglas è un calciatore molto fragile dal punto di vista muscolare, vogliamo capire come risolvere questi problemi del ragazzo perché sono sempre dietro l’angolo”. Poi ha continuato Sarri, sugli ipotetici tempi di recupero ancora non stabiliti: “Non ho ancora parlato con il dottore, voglio vedere lui e poi capiremo di più della sua situazione”.