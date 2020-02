Ultime Inter, De Vrij: “Abbiamo reagito e dimostrato di avere carattere”

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Milan:

Le parole di De Vrij

“C’è tanta soddisfazione per la vittoria e per il carattere che abbiamo dimostrato. Nel primo tempo le cose sono andate male e siamo andati sotto meritatamente. Siamo entrati in campo in maniera diversa nella ripresa perchè la mentalità era cambiata.

Siamo andati in difficoltà nel primo tempo, però abbiamo dimostrato la nostra forza. Siamo tutti bravi calciatori ma queste partite qua si vincono con il carattere e la voglia.

Lazio? Siamo tutti in quelle posizioni, in tre, stiamo giocando tutti bene. Queste sono partite bellissime che vogliamo tutti giocare. Siamo contenti di poter giocare queste partite.