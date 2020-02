SPAL, ennesima sconfitta: Semplici barcolla, i nomi dei sostituti

SPAL, Semplici in bilico | La SPAL perde ancora e conferma l’ultima posizione in classifica. La squadra di Leonardo Semplici ha subìto la rimonta del Sassuolo nella gara delle 12.30 e ora l’allenatore rischia l’esonero.

SPAL, i nomi per sostituire Semplici

Potrebbe essere sempre più distante la zona salvezza per la SPAL di Semplici in caso di risultati positivi di Lecce, Genoa e Brescia. La dirigenza spallina, intanto, sta decidendo il futuro del tecnico e potrebbe esonerare Semplici. Qualira decidesse di cambiare allenatore, il favorito a raccogliere l’eredità di Semplici sarebbe Luigi Delneri, fermo dal 2017 dopo l’esperienza all’Udinese. Il secondo nome che sta sondando la squadra emiliana è quello di Gianni De Biasi che poteva diventare il CT dell’Iran ma la trattativa non è andata a buon fine. Piste calde anche quelle che portano a Walter Zenga e a Delio Rossi. Molto più difficile, invece, arrivare a Ballardini che sta cercando un club più ambizioso.

SPAL-Sassuolo 1-2: Boga risolve il match

La SPAL perde per la terza volta consecutiva e resta ultima in classifica. Finisce 1-3 al Paolo Mazza. La squadra di Semplici era andata in vantaggio al 24′ con il colpo di testa di Kevin Bonifazi, tornato in Emilia nel mercato invernale. Non ha lasciato scampo, però, la rimonta del Sassuolo. Prima Francesco Caputo con un calcio di rigore, poi Jeremie Boga al 90′, hanno completato la rimonta e messo nei guai Semplici.