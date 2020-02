Spal-Sassuolo, Carnevali sull’addio di De Zerbi e le altre voci dal Mazza

Spal e Sassuolo hanno incassato lo stesso numero di gol: la differenza la fanno i gol fatti, nel caso dei neroverdi soo 20 in più. Così i due difensori sono intervenuti ai microfoni di DAZN nel prepartita a proposito del lavoro che li aspetta oggi, mentre i dirigenti sono sono soffermati sulla tranquillità della posizione di De Zerbi e Semplici.

Spal-Sassuolo, il prepartita a DAZN

Ci si gioca tanto, anche se con sensazioni diverse. Il progetto Sassuolo è economicamente diverso da quello della Spal e per questo lo sono anche gli obiettivi. A proposito della gara di oggi (qui le formazioni ufficiali), ha parlato prima Reca: “Abbiamo guardato tanti video in settimane, loro giocano bene in fase offensiva ma sbagliano un po’ in difesa, ci siamo preparati bene questa settimana, oggi proviamo a fare una bella prova“. Gli risponde il dirimpettaio Ferrari: “La Spal è una bella squadra, quest’anno gli sta girando un po’ male ma i giocatori sono gli stessi quindi sono comunque pericolosi. Per noi sarà importante non sbagliare l’approccio alla partita“.

Addio Semplici o De Zerbi? Il punto di Carnevali e Gazzoli

“Dobbiamo lavorare per noi“, commenta Carnevali, “dobbiamo fare punti. Rinnovo De Zerbi? Ci sentiamo quotidianamente, la nostra filosofia è sempre la stessa, serve aspettare, ci saranno i momenti giusti, sappiamo che può essere richiesto da grandi club, ma questa è un’anomalia che succede“. Situazione difficile invece per Semplici, come affermato da Gazzoli.