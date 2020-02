Serie A: risultato, sintesi e tabellino delle gare delle 15

Serie A: risultati, sintesi e tabellino delle gare delle 15 | Un weekend ricco di sorprese in Serie A. Venerdì il Bologna ha sorpreso tutti battendo la Roma all’Olimpico, ieri sera la Juventus ha persa al Bentegodi contro il Verona e oggi pomeriggio il Napoli ha perso in casa contro il Lecce di Liverani. Pareggiano Brescia e Udinese. L’ultima sorpresa delle 15 è offerta dal Genoa che a Marassi ha battuto il Cagliari di Maran.

NAPOLI-LECCE 2-3

Al San Paolo il Lecce di Liverani gioca una partita perfetta e porta a casa il risultato pieno. I leccesi passano in vantaggio al 29′ con il tap-in vincente di Gianluca Lapadula che mette in rete un pallone molto semplice dopo la respinta di Ospina. Ad inizio ripresa è Arkadiusz Milik a trovare il pareggio, a porta vuota dopo una bellissima azione iniziata dalla coppia Insigne-Mertens. Poi il Lecce passa di nuovo in vantaggio, ancora con Lapadula, abile ad anticipare Di Lorenzo e a mettere in porta un ottimo cross di Falco. La chiude Mancosu con un calcio di punizione spettacolare. Serve a pochissimo il gol in rovesciata di Callejon a due minuti dalla fine.

GENOA-CAGLIARI 1-0

Goran Pandev decide la gara di Marassi. Il Genoa batte il Cagliari con una grandissima prestazione di squadra. I rossoblù di Davide Nicola trovano una vittoria fondamentale in chiave salvezza, soprattutto data la vittoria del Lecce e il pareggio del Brescia. Il gol della vittoria è arrivato al minuto 43 con un pizzico di fortuna. Pandev, appena entrato in campo al posto dell’infortunato Ghiglione, cerca al centro un suo compagno di squadra ma la palla finisce direttamente in rete. A niente servono gli attacchi dei ragazzi di Maran che perdono altri punti in campionato e vedono allontanarsi la zona Europa.

BRESCIA-UDINESE 1-1

La beffa arriva all’ultimo minuto per la squadra di Diego Lopez. Sembrava essere servita la cura Lopez ai lombardi che però, hanno dovuto fare i conti con lo spirito dei friulani. Dimitri Bisoli aveva trovato il gol del vantaggio a 10 minuti dalla fine e sembrava finalmente poter arrivare la vittoria in casa. Non era d’accordo, però, l’Udinese di Gotti che fino all’ultimo secondo non ha mollato e proprio sul gong ha trovato il gol del pari con Rodrigo De Paul. Finisce 1-1.