Sassuolo, De Zerbi felice per la vittoria | Vince ancora il Sassuolo di Roberto De Zerbi che dopo la vittoria interna contro la Roma, batte anche la SPAL al Paolo Mazza. Dopo una partita ricca di emozioni, i neroverdi vincono al 90′ dopo un’importantissima rimonta. I gol dei soliti Caputo e Boga permettono agli emiliani di vedere sempre più nitidamente la salvezza.

Sassuolo, De Zerbi: “Vittoria fondamentale”

Intercettato dai microfoni di DAZN, Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha analizzato l’importante vittoria maturata oggi pomeriggio.

“Vincere qui è stato fondamentale. Una mancata vittoria sarebbe potuta essere pericolosa per la zona salvezza. Dopo il loro vantaggio, abbiamo avuto la prontezza di reagire e di dimostare la nostra forza. Volevo vedere una buona prestazione per capire quanto fossimo cresciuti dopo la vittoria con la Roma”.

Boga? “E’ un talento incredibile. Doveva imparare a fare gol come quello di oggi. Ha tiro e dribbling come doni naturali, il resto lo fa anche la fiducia. E in questo momento ne ha tanta”.

Defrel? “E’ subentrato bene, sono contento della sua prestazione. Ha caratteristiche diverse rispetto a Traoré, un attaccante in più in verticale poteva essere importante ai fini del risultato“.

L’allenatore ha parlato anche del rinnovo

L’allenatore neroverde sta convincendo la società e sta ridiscutendo anche la sua situazione contrattuale con la dirigenza. Interrogato su questo aspetto, ha risposto:

“Noi allenatori veniamo dopo i giocatori, non mi piace parlare troppo della mia situazione. Ieri in conferenza ho già spiegato tutto”.